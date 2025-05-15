Утверждена делегация РФ для переговоров с Украиной – акции падают: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: рынок акций отреагировал на утверждения российской делегации для переговоров с Украиной, ЦБ назвал самый доходный и самый убыточный активы 2025-го, введено в эксплуатацию первое в России подземное хранилище нефти, а в Приангарье рассказали, когда начнется создание предпроекта аэропорта Иркутска. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Реакция рынка на переговоры

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах в среду начал падать после публикации списка переговорщиков, утвержденных президентом Владимиром Путиным для встречи в Стамбуле 15 мая: к полуночи снижение превысило 2%. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, также в нее войдут замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александра Фомин.

Самый доходный актив

ЦБ назвал самый доходный актив 2025-го. За первые четыре месяца 2025 года наибольшую доходность среди российских инструментов показали корпоративные облигации, на второй и третьей строчке депозит в рублях и фонд денежного рынка LQDT. Наихудший результат у депозитов в долларах США на фоне ослабления американской валюты, биткоина и акций информационной отрасли.

Первое хранилище

В России ввели в эксплуатацию первое подземное хранилище нефти. Оно находится в Красноярском крае. Такие объекты необходимы в связи с отсутствием инфраструктуры в арктической зоне в ряде регионов. Планируется, что нефть в них будет размещаться, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ.

Предпроект аэропорта

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что в предпроект нового иркутского аэропорта начнут создавать в этом году. Проведение этих мероприятий даст возможность получить общую сумму строительства и разработки проектных решений. В перспективе площадкой строительства станет «Ключевая», расположенная между Ангарском и Шелеховом.

Обновление двух авиаузлов

Кроме того, в Приангарье два авиаузла отремонтируют: работы затронут аэропорты в Киренске и Усть-Куте. Запланировано проведение восстановления водозащитных сооружений и ряд других мероприятий. Организована разработка проектной документации. Модернизация позволит повысить транспортную доступность и позитивно скажется на экономике региона.