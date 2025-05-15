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Крупные штрафы за утечку персональных данных вводятся в России с 30 мая

Для компаний штраф составит 1-3% годовой выручки. Об этом пишет «Российское агентство правовой и судебной информации».

Согласно поправкам в КоАП РФ, с 30 мая 2025 года ужесточается ответственность за незаконное распространение персональных данных. Гражданам грозят штрафы от 100 до 800 тыс. рублей, должностным лицам – от 200 тыс. до 2 млн рублей.

Для компаний штраф составит 1-3% годовой выручки, но не менее 20 млн и не более 500 млн рублей.

Особо строгие санкции предусмотрены за утечку биометрических и специальных категорий данных, а также за отказ обслуживать клиентов, не прошедших биометрическую идентификацию. Напомним, что уголовная ответственность за подобные нарушения была введена еще в декабре 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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