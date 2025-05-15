Два аэропорта модернизируют в Иркутской области

В Иркутской области будут модернизированы два аэропорта. Работы затронут авиаузлы Усть-Кута и Киренска, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Аэропорт Киренска обновят в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система», рассчитанного на 2028-2030 годы. В настоящее время собственник – ФГУП «Киренское авиационное предприятие» – проходит процедуру банкротства.

Сейчас решается вопрос передачи мест стоянок воздушных судов из конкурсной массы из частной в федеральную собственность. Ведется подготовка к разработке предпроектной документации. Ее важной частью является восстановление водозащитных сооружений для исключения подтопления взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, капитально будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса аэропорта Усть-Кута, которая находится в федеральной собственности. Сейчас идет разработка проектной документации. Работы включены в федеральный план по капитальному ремонту аэродромной инфраструктуры за счет средств Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта. Начать их планируется после утверждения документации в Главгосэкспертизе.