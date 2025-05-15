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Альфа-Банк расширил функционал платежей в мобильном приложении

Альфа-Банк обновил страницу «Платежи» в мобильном приложении и запустил новые разделы: Дом, Авто, Мои платежи, Счета на оплату.

Для управления услугами, связанными с жильем, разработана цифровая платформа «Дом». Здесь можно оплатить коммуналку, передать показания счетчиков и контролировать расходы. Через сервис «Авто» можно не только оплатить штрафы, но и заправку, парковки, купить страховку, товары для авто и получать кэшбэк от партнеров.

Управлять счетами, автоплатежами и шаблонами стало проще — все операции объединены по теме в одном разделе, а обновлённый каталог формируется под потребности каждого клиента.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxvcewcc

/ Сибирское Информационное Агентство /


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