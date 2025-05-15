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Альфа-Банк и МФТИ приглашают в IT-магистратуру

Приём студентов открыт на бесплатное обучение на совместную программу Data Science. Каждый участник получит ментора-эксперта, стипендию, а также возможность получить гранты и пройти стажировку в Альфа-Банке.

Магистратура Альфа Банка и Московского физико-технического института (МФТИ) — возможность учиться в ведущем вузе России и работать с экспертами самого технологичного банка страны.

Слушатели научатся решать финтех-задачи с помощью Machine Learning и Deep Learning, анализировать модели с помощью алгоритмов Python. В конце обучения будет выдан диплом государственного образца от МФТИ.

МФТИ – Один из ведущих вузов России и входит в рейтинги лучших университетов России и мира: RAEX, Forbes, THE Computer Science, QS Mathematics, QS Computer Science, Основатели — Нобелевские лауреаты Пётр Капица, Лев Ландау и Николай Семёнов.

Подать заявку на поступление могут студенты 4 курсов бакалавриата, а также выпускники вузов. Подробнее можно узнать на платформе Альфа-Будущее.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvfcvBJ

/ Сибирское Информационное Агентство /


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