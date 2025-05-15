В Минеральных Водах открылся новый современный терминал для внутренних рейсов

Терминал был построен при финансовом участии Сбера — объем кредитования составил 8,57 млрд рублей.

Путешествовать по югу России стало комфортнее — в аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова открылся новый терминал для внутренних авиалиний. Терминал построен в рамках «Фабрики проектного финансирования». Общий объём капитальных вложений составил 15,3 млрд рублей, инвестиции финансовых партнёров — 12,24 млрд рублей. Из них Сбер предоставил 8,57 млрд рублей, ВЭБ.РФ — 3,67 млрд рублей на срок до 12,5 лет.

Аэропорт Минеральных Вод имени М. Ю. Лермонтова — ключевой транспортный узел не только Ставропольского края, но и всего Северо-Кавказского федерального округа. Теперь он сможет принимать до четырех миллионов пассажиров в год. Новый терминал увеличил пропускную способность воздушной гавани, создал новые рабочие места для жителей Ставропольского края и дал дополнительные возможности развития других отраслей экономики региона.

«Сбер существенно инвестирует в транспортную инфраструктуру России — от строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург до создания новых аэропортов в разных уголках нашей большой страны. Развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма и деловой активности. Для нас — это часть системной работы по модернизации аэропортов нашей страны. Благодаря Правительству и ВЭБу сегодня у нас есть эффективный механизм для финансирования важных инвестиционных проектов, и Сбер активно их поддерживает. При участии Сбера строятся и реконструируются воздушные гавани в Мурманске и Горно-Алтайске, уже запущен аэровокзал в Магадане. Благодаря новому терминалу в Минеральных Водах перелёты на юг России станут более комфортными и ещё больше людей сможет посетить этот прекрасный край. Такие проекты сделают путешествия по России комфортнее и дадут стимул экономическому развитию регионов, а значит улучшат жизнь россиян», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Туризм на Северном Кавказе продолжает расти опережающими темпами. Активно развиваются горные курорты: бьют рекорды по турпотоку построенные нашим институтом развития «Эльбрус» и «Архыз», в марте заработал новый кластер «Мамисон». К существующей санаторно-курортной базе региона сейчас дополнительно возводятся еще 20 отелей, в регион заходят крупные сетевые отельеры. По программе льготного кредитования уже открыты два новых отеля в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкессии, а по программе субсидирования модульных гостиниц в федеральном округе введено почти 1800 номеров. Рост туризма в Северо-Кавказском федеральном округе требует ускоренного развития транспортной системы. Запуск нового терминала в Минеральных Водах, построенного в рамках механизма «Фабрика проектного финансирования», увеличит рост туристического потока в регион и повысит его инвестиционную привлекательность», — Максим Решетников, министр экономического развития.

«Крупнейшие аэропорты страны, самые современные, построены при финансовом участии ВЭБа. Аэропорт в Минеральных Водах — это 15-й терминал, который открывается при поддержке ВЭБа и наших инструментов. В нынешних условиях принять решение по Фабрике проектного финансирования с такой высокой ключевой ставкой, запустить аэропорты, это, может быть, в два раза ценнее, чем это было, например, два года назад, когда ставка была не такой высокой. Фабрика — это синдикат, в котором лидирует ВЭБ.РФ. Он является организатором, но деньги для этого синдиката предоставляются главным образом за счет коммерческих банков», — Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ.

«Строительство нового терминала аэропорта Минеральные Воды — это пример того, как синергия государства, частного бизнеса и финансовых институтов может давать стратегический результат для всей страны. Мы высоко ценим вклад Сбера и ВЭБ.РФ в рамках программы Фабрики проектного финансирования, которые обеспечили для нас устойчивую, профессиональную и гибкую финансовую модель. Пассажиры Кавказских Минеральных Вод теперь могут пользоваться новым терминалом, который соответствует высоким стандартам качества и работает на экономическое и социальное развитие всего Северного Кавказа», — Роман Троценко, основатель «Новапорт Холдинг».

Новый терминал светлый, просторный, с современными стойками регистрации и высокотехнологичной приёмкой и выдачей багажа. Вместо автобусов используются удобные телескопические трапы, по которым пассажиры могут пройти прямо к самолету. Общая площадь здания — 28 тысяч квадратных метров. Оно сделано из современных прозрачных материалов, которые хорошо сохраняют тепло и пропускают солнечный свет. Создавая терминал, архитекторы вдохновлялись видами Кавказских гор и минеральными источниками, которыми богат Ставропольский край.