Ингосстрах Банк масштабирует продажи золота в филиалах

Ингосстрах Банк расширяет продажу золотых слитков на все филиалы. Для приобретения доступны слитки из золота весом 50, 100 и 1000 грамм.

Ингосстрах Банк расширил географию предоставления услуги за счет её масштабирования на новые города. Теперь приобретение слитков из драгоценных металлов доступно в 8 городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске и Нижнем Новгороде. Стоимость слитков рассчитывается по котировке, установленной банком на день совершения операции.

«Сегодня золото остается надежным активом для инвесторов, ориентирующихся на долгосрочную сохранность капитала. В то время как другие финансовые инструменты подвержены значительным колебаниям, стоимость золота демонстрирует стабильный рост. В ответ на растущий интерес клиентов, Ингосстрах Банк масштабирует это направление, предложив удобные условия для приобретения золота, обеспечивая надежность и стабильность вложений в этот проверенный временем актив. Немаловажный аргумент для инвесторов – отмена НДС, что делает вложения в золото не только устойчивыми, но и выгодными», - отметил заместитель председателя правления Ингосстрах Банка Олег Чернышов.

Ингосстрах Банк также предоставляет свою экспертизу и разрабатывает инвестиционные стратегии, основанные на долгосрочных перспективах роста цен на золото. Банк не ограничивается классическими решениями и развивает новые продукты, связанные с золотом – такие как монеты и ETF, основанные на золоте.

Узнать актуальную информацию о стоимости и забронировать золотые слитки можно на сайте.