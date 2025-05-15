Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ингосстрах Банка на уровне А-(RU) с прогнозом «стабильный». Оценка присвоена по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

При присвоении оценки учитывались удовлетворительный бизнес-профиль, позиции по ликвидности и достаточности капитала, а также риск-профиль. Агентство отмечает, что качество корпоративного управления соответствует масштабам бизнеса банка, а макроэкономические предпосылки, на которых базируется стратегия финансовой организации, оцениваются как адекватные. Оценка достаточности капитала учитывает рост чистой прибыли (в 3,6 раза за 2024 год), а риск-профиля – стабильные темпы роста кредитного портфеля за последние 12 месяцев.

«Ингосстрах Банк придерживается своей текущей бизнес-модели, сосредоточенной на основных направлениях деятельности – взаимодействие с корпоративными и розничными клиентами, факторинговые и транзакционные услуги, банковские гарантии и страховые продукты. Подтверждение кредитного рейтинга позволит успешно реализовывать стратегию Банка на 2025-2029 годы, сфокусировавшись на ключевых точках роста», - отметил председатель правления Ингосстрах Банка Станислав Даныш.

Ранее в апреле рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ингосстрах Банка на уровне ruA-, прогноз – стабильный. Оценка обусловлена ростом достаточности капитала после проведенной в октябре 2024 года докапитализации, положительное влияние также оказали операционная эффективность, адекватное качество активов, удовлетворительная ликвидная позиция и оценка корпоративного управления.