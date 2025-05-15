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«Солид Банк» сообщил о закрытии офиса в Северо-Курильске

АО «Солид Банк» уведомляет, что 15 мая 2025 г. последний день работы Дополнительного офиса №13 АО «Солид Банк» в г. Северо-Курильск, расположенного по адресу: ул. Вилкова, 6.

«Дальнейшее обслуживание будет осуществляться в Дополнительном офисе №16 АО «Солид Банк» в г. Петропавловск-Камчатский по следующему адресу: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11, тел.: 8 (4152) 300-113», – говорится в сообщении.

Закрытие допофиса в Северо-Курильске не повлечет за собой изменения условий обслуживания и номеров счетов клиентов. Перезаключение договора банковского счёта (вклада) не требуется. Условия вклада, на которых  был заключён договор, остаются без изменений.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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