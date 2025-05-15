Эксперт назвала Иркутскую область «колыбелью криптовалюты и майнинга в России»

Конференция «Цифровой рубль. Майнинг. Криптовалюты», организованная при участии Федеральной Ассоциации Бухгалтеров-Аутсорсеров, состоялась в столице Приангарья. В ее рамках Иркутск назвали «колыбелью криптовалюты и майнинга в России».

«Иркутская область – колыбель криптовалюты и майнинга в России. Здесь, где дешевая электроэнергия и развит майнинг, вопросы регулирования криптовалюты критичны. Местные предприниматели – первопроходцы, которые сталкиваются с проблемами раньше других. Наша задача – дать им инструменты для диалога с регуляторами», – отметила председатель ФАБА Анастасия Лобанова.

В рамках встречи, как отмечает РБК, участники выделили ключевые вызовы криптовалютного рынка, перспективы, недостатки и преимущества деятельности. Также предприниматели попросили ФАБА составить для них пошаговую инструкцию по учету операций майнинга и сдаче отчетности.