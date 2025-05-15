Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году»

20 мая 2025 года в 10:00 по московскому времени Примсоцбанк проведет онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году».
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- Варианты исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, разрешенные в рамках валютного законодательства;
- Комплаенс-контроль по платежам в юанях;
- Как избежать нарушений валютного законодательства;
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- Валютные операции в наличной форме.
Семинар проводят высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.
Продолжительность: 1 час. Участие в семинаре бесплатное.
Для участия необходима регистрация по ссылке.
«По вопросам участия можно обращаться по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении.
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