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Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году»

20 мая 2025 года в 10:00 по московскому времени Примсоцбанк проведет онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году».

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

- Варианты исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, разрешенные в рамках валютного законодательства;
- Комплаенс-контроль по платежам в юанях;
- Как избежать нарушений валютного законодательства;

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- Валютные операции в наличной форме.

Семинар проводят высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.

Продолжительность: 1 час. Участие в семинаре бесплатное.

Для участия необходима регистрация по ссылке.  

«По вопросам участия можно обращаться по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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