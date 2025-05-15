Примсоцбанк приглашает на онлайн-семинар «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году»

20 мая 2025 года в 10:00 по московскому времени Примсоцбанк проведет онлайн-семинар на тему «Актуальные вопросы по валютному контролю в 2025 году».

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

- Варианты исполнения обязательств по внешнеэкономическому контракту, разрешенные в рамках валютного законодательства;

- Комплаенс-контроль по платежам в юанях;

- Как избежать нарушений валютного законодательства;

- Валютные операции в наличной форме.

Семинар проводят высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.

Продолжительность: 1 час. Участие в семинаре бесплатное.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

«По вопросам участия можно обращаться по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении.