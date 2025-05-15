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Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области направили в ИЖС
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Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области направили в ИЖС

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Энергетические мощности, освободившиеся после запрета майнинга в Иркутской области, перераспределяются в пользу индивидуального жилищного строительства. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора филиала «Системного оператора» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексея Хлебова.

«Уходит она (электроэнергия, освободившаяся после запрета майнинга в районах и городах на юге Иркутской области – прим. ИФ) прежде всего в индивидуальное жилищное строительство, потому что иркутская агломерация демонстрирует бурный рост по индивидуальному жилищному строительству», – приводит агентство слова Хлебова.

Он напомнил, что большая часть строительства жилья в регионе приходится на ИЖС, что подразумевает возможность льготного технологического присоединения к электросетям. «Выбытие майнинга заместилось уже давно приростом индивидуального жилищного строительства, которое идет в Иркутске и вокруг», – резюмировал Хлебов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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