Примсоцбанк в ТОП-35 выгодных вкладов со ставкой до 25% годовых

Аналитики финансовой платформы «Финуслуги» составили рейтинг самых выгодных вкладов со ставками до 25% годовых, и Примсоцбанк занял 31 место в этом списке с вкладом «Надежный».

Рейтинг составлялся с учетом нескольких критериев: сроки и размеры ставок – от большей к меньшей. Также были исключены из подборки депозиты, требующие крупных вложений (от 1 миллиона рублей) и, наоборот, ограниченные небольшими суммами – до 100 000 рублей включительно.

Напомним, вклад «Надежный» открывается на 181 день (6 месяцев), минимальная сумма – 10 000 рублей. Ставка при открытии до 20% годовых.

Ознакомиться с подробной информацией об условиях вклада «Надежный» и других депозитных продуктах Примсоцбанка можно на официальном сайте, в отделении Банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.