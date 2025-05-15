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Примсоцбанк вошел в ТОП-10 лучших детских банковских карт 2025 года

По результатам независимого исследования «РБК Инвестиции», Super Karto4ka от Примсоцбанка вошла в список лучших банковских продуктов России для детей в 2025 году.

Для чего нужна детская карта:

  • Обучение финансовой грамотности с раннего возраста
  • Оплата проезда и школьных обедов
  • Покупки в интернете под контролем родителей
  • Формирование полезных финансовых привычек

Напомним, оформить детскую карту можно в мобильном приложении или в любом отделении Примсоцбанка.

«Родители могут переводить ребенку деньги на карманные расходы в любое время и без комиссии, отслеживать баланс и просматривать историю операций, а также своевременно заблокировать карту в случае ее потери или других непредвиденных ситуаций. Super Karto4ka от Примсоцбанка не только удобный инструмент для управления финансами, но и приятные бонусы: каждый месяц ребенку будет начисляться кэшбэк до 500 рублей за различные покупки. Детская карта – это первый шаг ребенка к финансовой независимости и ответственности», – говорится в сообщени банка

Ознакомиться с подробной информацией об условиях оформления детской карты и других продуктах Примсоцбанка можно на официальном сайте, в отделении банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvMqQH6

/ Сибирское Информационное Агентство /


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