Примсоцбанк вошел в ТОП-10 лучших детских банковских карт 2025 года

По результатам независимого исследования «РБК Инвестиции», Super Karto4ka от Примсоцбанка вошла в список лучших банковских продуктов России для детей в 2025 году.

Для чего нужна детская карта:

Обучение финансовой грамотности с раннего возраста

Оплата проезда и школьных обедов

Покупки в интернете под контролем родителей

Формирование полезных финансовых привычек

Напомним, оформить детскую карту можно в мобильном приложении или в любом отделении Примсоцбанка.

«Родители могут переводить ребенку деньги на карманные расходы в любое время и без комиссии, отслеживать баланс и просматривать историю операций, а также своевременно заблокировать карту в случае ее потери или других непредвиденных ситуаций. Super Karto4ka от Примсоцбанка не только удобный инструмент для управления финансами, но и приятные бонусы: каждый месяц ребенку будет начисляться кэшбэк до 500 рублей за различные покупки. Детская карта – это первый шаг ребенка к финансовой независимости и ответственности», – говорится в сообщени банка

Ознакомиться с подробной информацией об условиях оформления детской карты и других продуктах Примсоцбанка можно на официальном сайте, в отделении банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.