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Недельные расходы россиян уменьшились на 956 рублей

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 5 по 11 мая среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов 8 098 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю снизился на 956 руб. или на 11,8%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов также уменьшился на 126 руб. или на 14,8%.

«Четыре выходных дня в начале мая могли перераспределить расходы россиян: вероятно, увеличились траты в кафе и ресторанах при сокращении покупок в обычных магазинах. Дачный отдых и поездки могли снизить посещаемость супермаркетов, часть покупок сместилась в рынки и локальные точки продаж, которые не всегда учитываются в статистике. Это временное снижение расходов на товары повседневного спроса связано с сезонным изменением поведения потребителей», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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