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Маломерным судам разрешили поездки по Байкалу

С 15 мая для маломерных судов открыта навигация на озере Байкал и водохранилищах. Таким образом, в Иркутской области сезон навигации начался на всех водоемах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«На каждом маломерном судне должны быть индивидуальные средства спасения – спасательные жилеты. Их количество должно соответствовать числу находящихся на борту людей», – напомнили  о правилах в ведомстве.

Кроме того не допускаются превышение установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков. Для нарушителей предусмотрены санкции – предупреждение, штраф, лишение права управления судном.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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