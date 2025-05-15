Вандал сломал фотозону в сквере Кирова в Иркутске

Человека, сломавшего элемент установленной к 9 Мая фотозоны в сквере имени Кирова, ищут в Иркутске. Его призывают обратиться в МАУ «Праздник», сообщает пресс-служба мэрии.

«Днем 12 мая в сквере имени Кирова неизвестный сломал элемент объемной фотозоны, установленной к 9 Мая. Произошедшее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

Молодого человека призывают обратиться в МАУ «Праздник» до 17:00 16 мая по телефону: 8 (3952) 503-580, в ином случае будут направлено обращение в полицию.