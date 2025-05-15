Единый культурный код поселка Хужир разработают в Иркутской области

В Иркутской области планируется проработать единый культурный код поселка Хужир, который располагается на острове Ольхон и является точкой притяжения путешественников со всего мира. Накануне состоялось соответствующее обсуждение при участии представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, событийных организаций и представителей органов власти, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе диалога было сформировано общее понимание о том, какого туриста ждет остров Ольхон, какие архитектурные решения применимы к этой местности, как обеспечить качественные изменения территории с применением озеленения и развитием дорожной сети, которые не нанесут вред центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

«Сейчас рассматриваем все возможные варианты, чтобы выдержать критерии формирования комфортной среды с учетом ограничений, которые действуют в центральной экологической зоне. Приняли решение в ближайшее время организовать рабочий выезд на территорию Ольхонского района, чтобы адресно обсуждать проблемы и принимать решения», – прокомментировал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Участники круглого стола обсудили ключевые темы, структурные компоненты которых влияют на туристический образ Ольхонского района. Также был поднят вопрос соблюдения баланса между инфраструктурой для путешественника и местного жителя.

По итогам встречи сформирован перечень поручений. Приняли решение о формировании проектных команд, которые будут реализовывать поставленные задачи. Ближайшая намеченная цель – разработка паспорта проекта культурного кода территории, который включит в себя все аспекты, необходимые для комплексной реализации.