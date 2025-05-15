Эксперт: 2028 год станет сложным для энергосистемы Сибири

2028 год станет сложным для сибирской энергосистемы – такой прогноз сделал гендиректор филиала «Системного оператора» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов. Подробности сообщает «Интерфакс».

2028 год станет сложным для энергосистемы объединения, по словам спикера, поскольку «даже при средней воде выработка на гидроэлектростанциях – это половина выработки объединения».

«2028 год у нас уже достаточно проблематичный. Дальше мы закрываемся теми решениями по вводу новой генерации, которые приняты. Поэтому в нашем объединении Сибири в ближайшей перспективе значимого роста майнинга видеть не хотелось бы до решения всех вопросов по вводу новой генерации», – отметил Хлебов.

Напомним, на федеральном уровне приняты стратегические решения о строительстве новых генерирующих мощностей в Иркутской области. Так, к 2029 году планируется увеличение мощности ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском на 690 МВт. Кроме того, федеральное правительство поддержало власти Приангарья, введя запрет на майнинговую деятельность на юге области до 15 марта 2031 года, чтобы минимизировать нагрузку на энергосистему. В результате было высвобождено 320 МВт.