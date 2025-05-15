Жители Иркутской области решают вопросы ЖКХ в среднем за 4,5 минуты

Чаще всего коммунальщикам звонят с 21:00 по 23:00.

Анализ работы онлайн-сервисов «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) показал, что жители региона чаще всего обращаются за коммунальными услугами вечером с 21:00 до 23:00 часов. Наибольшую активность проявляют пользователи 35-44 лет, составляя треть всех обращений.

Среднее время решения вопросов на сайте компании занимает всего 4,5 минуты.

Пик посещаемости пришелся на 24 апреля, когда сервисы зафиксировали почти 35 тысяч обращений в связи с завершением срока передачи показаний счетчиков. Мобильное приложение энергосбытовой компании насчитывает уже более 225 тыс. зарегистрированных пользователей.

«В апреле с мобильных устройств в приложение компании пользователи зашли более 980 тысяч раз. Это объясняется довольно просто: смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, помогают сделать её максимально мобильной за счет оперативного решения своих вопросов, в том числе коммунальных. Дистанционные сервисы компании являются полноправной альтернативой посещению офлайн-офисов, они доступны круглосуточно из любой точки мира, где бы ни находился клиент. С их помощью можно легко решить любой вопрос – передать показания приборов учета, направить обращение, сформировать акт сверки взаиморасчетов и многое другое», – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта».