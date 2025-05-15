​​​​​​​Байкальский областной форум предпринимателей пройдет в Иркутске

Главное бизнес-событие этой весны пройдет 22 мая на площадке Байкальского банка и соберет 450 ведущих предпринимателей малого и среднего бизнеса со всей Иркутской области.

На форуме выступят ведущие предприниматели и эксперты Иркутской области с реальными кейсами, работающими инструментами, а также проверенными на практике знания.

Участники форума узнают актуальные темы для развития регионального бизнеса в направлении маркетинга, продаж, управления, рекламы, HR.

В программе мероприятия доклады, нетворкинг, бизнес-разборы, пленарные сессии СМИ, знакомства, контакты и коллаборации с ведущими предпринимателями.

Управляющая Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина поделится опытом внедрения искусственного интеллекта в России и Прибайкалье, раскроет перспективы развития технологий и преимущества их использования для бизнеса и общества.

Специалисты Сбера покажут предпринимателям региона полезные цифровые сервисы для успешного ведения бизнеса. Каждый сможет лично задать вопросы и познакомиться с инструментами, упрощающими работу и улучшающими жизнь бизнесменов.

«На площадке Сбербанка стартует событие, участники которого смогут поделиться своим опытом, почерпнуть свежие идеи и обрести новых партнеров для успешного сотрудничества. Сбербанк традиционно поддерживает местные предпринимательские инициативы. Присоединяйтесь к событию и почувствуйте мощную поддержку профессионального сообщества единомышленников», — Юлия Кальвина, управляющий иркутским отделением Сбербанка.

На форуме выступят ведущие предприниматели из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхова и других территорий региона, представители муниципальных и областных профильных министерств, и ведомств, эксперты Сбера, СМИ Приангарья.

Форум организован 1ST Бизнес-сообщество Прибайкалья, объединяющим ведущих предпринимателей Иркутской области. Его цель — обеспечить участникам непрерывное профессиональное развитие, создать условия для продуктивных деловых взаимодействий и стимулировать рост регионального предпринимательства.

«Областной форум - отличная возможность получить практический опыт от ведущих предпринимателей Иркутской области. Каждый спикер лично отбирается нами. Участники могут познакомиться с бизнесменами из разных ниш, получить работающие инструменты, перенять ценный опыт, поучаствовать в бизнес-разборе. Мы ждем предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые хотят расти, развиваться», — Светлана Туманова, организатор Байкальского областного форума предпринимателей.

Подробности – на сайте форума.