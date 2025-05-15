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Иркутская область снизила экспорт угля за январь-апрель 2025 года до 779 тысяч тонн

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За январь-апрель 2025 года угледобывающие компании региона отгрузили на экспорт в восточном направлении 779,3 тысячи тонн угля, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года. На май 2025 года согласовано 320 тысяч тонн, что превышает ежемесячные объемы первого квартала в среднем в 1,5 раза. Вопросы бесперебойной отгрузки продукции Приангарья обсуждались на рабочей встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Напомним, что в 2025 году экспорт угля по восточному полигону осуществляется согласно правилам недискриминационного доступа.

«В Иркутской области все угледобывающие организации относятся к социально-значимым и оказывают высокое влияние на развитие четырех моногородов, в которых в совокупности проживают более 240 тысяч человек, это Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Тулун», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона добавил, что для стабильной работы угледобывающих компаний необходимо, чтобы объемы вывоза угля по итогам 2025 года сохранились на уровне прошлогодних значений – 3,3 млн тонн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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