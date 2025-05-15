Иркутская область и РЖД договорились о сотрудничестве для развития экспорта

В июне на полную мощность выйдет завод по производству полиэтилена в Усть-Куте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с руководством ОАО «РЖД», где обсудили вопросы бесперебойного вывоза продукции из региона.

Ключевой темой стало обеспечение транспортировки полиэтилена с нового завода в Усть-Куте, который выйдет на проектную мощность 650 тыс. тонн в июне 2025 года.

– В Иркутской области все угледобывающие организации относятся к социально-значимым и оказывают высокое влияние на развитие четырех моногородов, в которых в совокупности проживают более 240 тысяч человек, это Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Тулун. Для стабильной работы угледобывающих компаний необходимо, чтобы объемы вывоза угля по итогам 2025 года сохранились на уровне прошлогодних значений – 3,3 млн тонн, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На май согласована перевозка 320 тыс. тонн угля, что в 1,5 раза выше средних объемов первого квартала.

Губернатор также заметил важность слаженной работы региональных властей, РЖД и бизнеса для выполнения задач по наращиванию несырьевого экспорта, поставленных президентом России.