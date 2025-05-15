Сбербанк увеличил чистую прибыль на 9,5% за первые четыре месяца 2025 года

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за первые четыре месяца 2025 года по РПБУ. Чистая прибыль банка выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 542,3 млрд рублей при рентабельности капитала 22,5%.

Чистые процентные доходы увеличились на 13,8% и составили 942,4 млрд рублей благодаря росту объема работающих активов. В апреле рост чистых процентных доходов составил 10,2% по сравнению с прошлым годом. Динамика кредитного портфеля в апреле была почти нулевой, а коэффициент достаточности общего капитала составил 13,5% на 1 мая 2025 года.

«Динамика кредитного портфеля остается под значительным давлением высокой ключевой ставки и жесткого макропруденциального регулирования, – отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Розничное кредитование увеличилось за месяц на 0,3% до 17,5 трлн руб., а корпоративное – лишь на 0,2% до 27,2 трлн руб. На фоне выгодных предложений по вкладам и досрочного зачисления социальных выплат перед майскими праздниками средства розничных клиентов Сбера прибавили 3,4% за месяц и превысили 29 трлн руб.»