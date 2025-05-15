Выдача потребительских кредитов сократилась более чем вдвое

За месяц снижение составило – 4,3%. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

В апреле 2025 года российские банки выдали 1,21 млн потребительских кредитов, что в 2,3 раза меньше показателей прошлого года. По сравнению с мартом текущего года снижение составило 4,3%.

Лидерами по объему выдачи стали:

Москва (84 тыс.),

Подмосковье (71,2 тыс.),

Краснодарский край (50,1 тыс.).

Наибольшее падение спроса зафиксировано в:

Оренбургской обл. (-59,7%),

Саратовской обл. (-59,3%).

Столицы также показали значительное сокращение: Москва – на 48,5%, Санкт-Петербург – на 53,7% по сравнению с апрелем 2024 года.

«Существенное сокращение выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов, – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков. – При этом с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне (1,2 – 1,3 млн ед. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. В этой связи стоит отметить, что аппетит банков к риску по-прежнему находится на довольно низком уровне. Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом на получение потребкредитов могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга и уровнем ПДН не более 50%».