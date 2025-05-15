Зеленый марафон состоится в Иркутске 31 мая

На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе.

В Иркутске площадкой проведения Зеленого Марафона станет «Парк им. С.Н. Орешкова». Начало детских стартов запланировано на 10:00 часов. Взрослый забег (от 14 лет) стартует в 11:00.

Меньше месяца осталось до старта 12-го благотворительного забега СберПрайм Зелёный Марафон. Участниками мероприятия зарегистрировались уже более 60 тысяч бегунов.

На старт выйдут спортсмены в 60 городах России: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Кроме того, состоятся праздничные концерты, запланированы развлекательные активности для всей семьи и экологические акции. Ожидается, что участниками спортивного праздника станут свыше 130 тысяч человек по всей стране.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер – все добровольные пожертвования во время марафона и на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». А Сбер удвоит эту сумму.

В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. С подпиской СберПрайм пользователи могут получать выгоду до 10 тыс. бонусов Спасибо каждый месяц, пользуясь сервисами Сбера и партнёров. Среди них: финансовые привилегии Сбера, доступ к фильмам, эксклюзивному спортивному контенту и музыке, аренда самокатов, сервисы доставки товаров и др.