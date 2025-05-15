Эльвира Набиуллина о рубле: здравый смысл и контрциклические стратегии

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что сейчас на курс рубля влияет совокупность факторов, и действуют они разнонаправленно.

«Жёсткая денежно-кредитная политика, позитивные рыночные ожидания по геополитике действуют в сторону укрепления рубля, а мировые торговые войны и цены на нефть – в сторону ослабления. Вычленять, в какой пропорции всё это влияет, трудно. Именно поэтому мы и осторожно относимся к оценке укрепления рубля как устойчивому», – пояснила глава ЦБ.

Она отметила, что существуют как устойчивые, так и временные факторы, влияющие на курс рубля, который в России остается плавающим. Прогнозы по курсу регулятор не предоставляет.

«На что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше всего на здравый смысл. И надо сказать, в этом нашим людям не откажешь. Мы это видим и по их действиям на валютном рынке. Мы видим, что они действуют на валютном рынке абсолютно рационально, с выгодой для себя, и экономисты это называют контрциклическим поведением», – резюмировала Эльвира Набиуллина.

Несмотря на укрепление рубля, население продолжает нетто-покупки валюты: в апреле объем составил 68,5 млрд руб., в марте — 88,2 млрд руб. Такие данные приводит Банк России. Чистые продажи 29 крупнейших российских экспортеров в апреле 2025 года составили $10 млрд, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца из-за продолжающегося падения цен на нефть.

Эксперты выделяют еще одну причину значительного укрепления рубля — феномен керри-трейда. Высокие процентные ставки пробуждают интерес к российским активам, привлекая мощный поток спекулятивного капитала от иностранных инвесторов. Несмотря на условное недействие керри-трейдинга, он продолжает функционировать, инвесторы направляют средства через дружественные юрисдикции. Если мирные переговоры продолжатся, этот поток может лишь усилиться. Пока ключевая ставка остается высокой, международные спекулянты, в надежде на перемирие в любой форме, активно приобретают недооцененные российские активы и долговые инструменты. Это предвещает дальнейшее укрепление рубля.