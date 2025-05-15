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Правительство РФ направит 8 млрд рублей на создание инфраструктуры для мусора на Байкале

В 2025 году Бурятия и Иркутская область начнут получать субсидии на создание объектов инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«За счет федеральных средств будут построены современные объекты обработки, утилизации, размещения и обезвреживания отходов, а также перегрузочные станции. Это позволит обеспечить благоприятную ситуацию в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории», – пояснили власти.

За три года регионам выделят 8 млрд рублей из федерального бюджета. Мероприятия будут финансироваться в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в новый национальный проект «Экологическое благополучие».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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