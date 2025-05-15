В Иркутской области осудят аферистов, продавших воображаемые иномарки на 20 млн рублей

Расследование дела о многомиллионном мошенничестве завершилось в Иркутской области. Его фигурантами являются жители Владивостока, предварительно, совершившие серию преступлений по всей стране, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По версии правоохранителей, злоумышленники размещали в Интернете объявления о продаже автомобилей, якобы привезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, Японии и европейских государств. При этом стоимость машин заявлялась ниже рыночной.

От действий аферистов пострадали 10 жителей пяти регионов РФ. Потерпевшие заключили договоры на поставку автомобилей, оплатили транспортные средства и таможенный налог, однако машины не получили. Через некоторое время аферисты переставали выходить на связь. Общий ущерб превышает 20 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 28 миллионов рублей. Обвиняемых ждет суд.