Новости

Майнеры
Эксперт: 2028 год станет сложным для энергосистемы Сибири
Эксперт назвала Иркутскую область «колыбелью криптовалюты и майнинга в России»
Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области направили в ИЖС
Все материалы сюжета

Иркутский художник вошел в рейтинг Forbes самых успешных молодых россиян до 30 лет

Эксперты Forbes составили ежегодный список молодых россиян до 30 лет, достигнуших значительных успехов в различных сферах. В него вошел 28-летний художник из Иркутской области Артем Ляпин.

По данным издании, Артем Ляпин родом из Шелехова. Он окончил Иркутский техникум архитектуры и строительства, а затем Иркутский государственный университет по специальности «художник-педагог». В 2020-2022 годах был бутафором и художником по свету в театре кукол «Аистенок».

В настоящее время работает с текстилем и создает собственный визуальный нарратив с помощью традиционных ремесел – ковроткачества и кружевоплетения, сочетая народные техники с личной системой символов и мифологией. К особым интересам относит традиционное искусство тюркоязычных народов, народов Кавказа и Средней Азии, а также искусство аутсайдеров и феномен фолк-ар-брюта.

В 2024 году Ляпин стал лауреатом премии SCAN Awards в номинации «Открытие года» и получил грант в размере 100 тысяч рублей. Является участником нескольких художественных резиденций. Провел одну персональную и участвовал в нескольких групповых выставках.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес