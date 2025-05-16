Иркутский художник вошел в рейтинг Forbes самых успешных молодых россиян до 30 лет

Эксперты Forbes составили ежегодный список молодых россиян до 30 лет, достигнуших значительных успехов в различных сферах. В него вошел 28-летний художник из Иркутской области Артем Ляпин.

По данным издании, Артем Ляпин родом из Шелехова. Он окончил Иркутский техникум архитектуры и строительства, а затем Иркутский государственный университет по специальности «художник-педагог». В 2020-2022 годах был бутафором и художником по свету в театре кукол «Аистенок».

В настоящее время работает с текстилем и создает собственный визуальный нарратив с помощью традиционных ремесел – ковроткачества и кружевоплетения, сочетая народные техники с личной системой символов и мифологией. К особым интересам относит традиционное искусство тюркоязычных народов, народов Кавказа и Средней Азии, а также искусство аутсайдеров и феномен фолк-ар-брюта.

В 2024 году Ляпин стал лауреатом премии SCAN Awards в номинации «Открытие года» и получил грант в размере 100 тысяч рублей. Является участником нескольких художественных резиденций. Провел одну персональную и участвовал в нескольких групповых выставках.