Рекордные 30 млн рублей похитили телефонные мошенники у иркутянки

Антирекорд по отданной одним человеком телефонным аферистам сумме зафиксировали в Иркутской области. После общения с мошенниками 48-летняя жительница Иркутска потеряла 30 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Правоохранители выяснили, что мошенники связались с жертвой под видом сотрудников энергосбытовой компании с предложением замены счетчиков. Аферисты попросили ее назвать код из СМС, а в завершении разговора намеренно разыграли диалог мошенников, обрадовавшихся взлому ее аккаунта на портале "Госуслуги"», – пояснили в МВД.

Далее с потерпевшей связывались якобы сотрудники банка, мониторинговых организаций и спецслужб. Потерпевшая выполняла все требования звонивших. Под влиянием аферистов она продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит. Обман длился больше полугода.