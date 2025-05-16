Работник в Приангарье отсудил 135 тысяч рублей у бизнесмена, который незаконно его уволил

Житель Братского района при поддержке прокуратуры Иркутской области отсудил деньги у своего работодателя, нарушившего трудовое законодательство. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, мужчина работал у индивидуального предпринимателя, занимавшегося обработкой и утилизацией отходов. К своему работнику он незаконно трижды применил меры дисциплинарного взыскания, в том числе уволил.

Поскольку действия оказались неправомерными, было направлено заявление в суд, который восстановил мужчину в должности, взыскал с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда на общую сумму 135 тыс. рублей.