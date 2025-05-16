США собираются на русско-украинские переговоры: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Белый дом не исключил скорую встречу Путина и Трампа, США планируют присоединиться к русско-украинским переговорам, названо возможное время начала этого диалога, а на Байкал направят 8 млрд рублей, чтобы защитить его от мусора. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Начало переговоров

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что представители РФ будут ждать украинцев для встречи в Стамбуле 16 мая с 10:00. Москва готова к прямым переговорам без предварительных условий. Изначально встреча была запланирована на 15 мая, но украинская сторона не прибыла в этот день в Стамбул, а находилась в Анкаре, только вечером направившись в Стамбул.

Участие Америки

Агентство Anadolu заявило, что к переговорам присоединится американская делегация под руководством госсекретаря США Марко Рубио. Предполагается, что в нее войдут спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Диалог поддержит и Турция: глава МИД государства Хакан Фидан намерен прибыть на мероприятие. От Украины приедут 11 человек под руководством министра обороны Рустема Умерова.

Встреча Путина и Трампа

Директор Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа возможна в скором времени. «Все в переговорах зависит от времени. Когда наступит подходящий момент – вот тогда президент [Трамп] окажется в одной комнате с Путиным. Но я ожидаю, что это произойдет в ближайшее время», – отметил он. Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее сообщил, что на ближайшее время подготовка встречи пока не ведется.

8 млрд на борьбу с мусором

Правительство РФ намерено повышать экологию на Байкале: с 2025 году Бурятия и Иркутская область начнут получать субсидии на создание объектов инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами. На эти деньги в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории будут построены современные объекты обработки, утилизации, размещения и обезвреживания отходов, а также перегрузочные станции. За три года на эти цели планируется выделить 8 млрд рублей.

Афера с воображаемыми авто

Жители пяти регионов РФ стали жертвами аферистов из Владивостока, которые продали им несуществующие машины на 20 млн рублей. По версии правоохранителей, злоумышленники размещали в Интернете объявления о продаже автомобилей, якобы привезенных из Объединенных Арабских Эмиратов, Японии и европейских государств. Их стоимость заявлялась ниже рыночной. Мошенники заключали с людьми договоры и пропадали. Предполагаемых преступников нашли иркутские полицейские. Дело будет рассматривать суд.