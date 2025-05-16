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Минфин предлагает налоговые льготы для участников программы долгосрочных сбережений

Министерство финансов предложило смягчить налоговую нагрузку для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает Frank Media со ссылкой на сообщение ведомства.

Законопроект с изменениями, одобренный правительством, предлагает разрешить работодателям учитывать взносы в ПДС при расчете налога на прибыль и не облагать их страховыми взносами. Льгота будет действовать в пределах 12% от фонда оплаты труда.

Минфин также предложил изменить условия для получения налогового вычета, отсчитывая срок участия в программе от даты обращения за выплатой. При переводе средств из одного договора ПДС в другой срок действия прежнего договора будет засчитываться.

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Законопроект предусматривает применение базовой ставки НДФЛ 13% (или 15% при превышении лимита) к выплатам по договорам долгосрочных сбережений, унифицируя налоговый режим с уже действующими ставками.

Министерство предлагает налоговый вычет по страховым взносам в рамках договоров страхования жизни. Для договоров, заключенных до конца 2024 года сроком от трех лет, сохранится прежний порядок расчета НДФЛ на часть выплат, сформированных до 2025 года.

Участникам программы будет предоставлен выбор: воспользоваться прежним порядком или освободить от НДФЛ выплаты, превышающие сумму взносов до 30 млн рублей, если договор действует более пяти лет. Эта льгота не распространяется на договоры с увеличенной страховой премией после 30 июня 2024 года или с автоматическим продлением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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