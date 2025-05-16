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Мединский: российская делегация готова к прямым переговорам с Украиной

Россия и Украина сформировали делегации для переговоров в резиденции президента Турции в Стамбуле. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону с 10 утра 16 мая, готовая к переговорам без предварительных условий. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уже встретился с российской делегацией, а 16 мая запланирована трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция, сообщает газета "Ведомости".

Мединский подчеркнул, что переговоры в Стамбуле рассматриваются как продолжение процесса урегулирования, прерванного в 2022 году. Цель — установить долгосрочный мир, устранив базовые причины конфликта. Президент Путин определил переговорную позицию на совещании с командующими боевыми действиями с Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару утром 15 мая. Его встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом началась несколько позже назначенного времени – в 13.00 мск – во дворце главы государства. Перед встречей Зеленский назвал состав и уровень делегации России в Стамбуле «бутафорским». Глава МИД России Сергей Лавров в ответ назвал Зеленского «жалким человеком», отметив, что переговоры в Стамбуле остаются «интригой» и надо дать им шанс. «Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это было три года назад в Стамбуле», – сказал министр иностранных дел России.

Эрдоган заявил, что контакты по конфликту России и Украины открывают новые возможности и выразил уверенность в их успехе. Его переговоры с Зеленским длились около трех часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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