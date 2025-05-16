Четыре сценария демографии: как Россия может измениться к 2036 году

ВЦИОМ представил четыре возможных сценария развития демографической ситуации в России к 2036 году, каждый из которых имеет свои особенности. В обзоре "Футурологический конгресс – 2036. Демография" аналитики отмечают, что Россия находится в "демографической осени" с характерным старением населения и снижением рождаемости, однако возможны и более позитивные сценарии, такие как "демографическая оттепель" или "демографическое лето", сообщает газета "Ведомости".

Первый сценарий — "демографическая зима", предполагает, что старение населения РФ продолжится, а спад рождаемости остановить не получится. На горизонте 15 лет никакой катастрофы не предвидится, но к концу XXI столетия численность населения может снизиться вдвое. Пенсионная система столкнется с нагрузкой, а возраст выхода на пенсию может увеличиться до 80 лет.

Второй сценарий — "демографическая оттепель", предполагает рост рождаемости на 15% к 2036 году, если государство будет инвестировать в демографическую политику. Для «оттепели» нужно ввести «безусловный материнский капитал» начиная со второго ребенка, т. е. выплачивать и на второго, и на следующих детей по 1,5–2 млн руб. На это потребуется около 1,2 трлн руб. в год, оценили в центре.

Третий сценарий — "демографическое лето", предполагает высокую рождаемость, старт материнства с 20 лет и массовую многодетность. Этот сценарий возможен при выделении демографической политики как отдельного направления. Среди других дополнительных мер, которые помогут достичь результатов, – программа поддержки репатриации и привлечение мигрантов, которые разделяют ценности России.

Четвертый сценарий — "демографическая весна", предполагает привлечение мигрантов и расширение репродуктивных технологий, что может способствовать улучшению демографической ситуации.