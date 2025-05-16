Новости

Майнеры
Эксперт: 2028 год станет сложным для энергосистемы Сибири
Эксперт назвала Иркутскую область «колыбелью криптовалюты и майнинга в России»
Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области направили в ИЖС
Все материалы сюжета

Ручная кладь побеждает! Почему российские туристы больше не возят чемоданы?

Количество авиапассажиров, предпочитающих обходиться лишь ручной кладью, значительно увеличилось на всех маршрутах внутри России и за её пределами. Как выяснили журналисты издания «Коммерсантъ», от половины до двух третей пассажиров современных рейсов вообще отказываются от регистрации крупных вещей.

Читайте также:

Озеро «Сердце» включили в проект «Земля для туризма»
16 мая 2025
Турпоток зарубежных гостей на майские праздники увеличился на 40%
16 мая 2025

Особенно ярко эта тенденция проявляется среди молодежи: почти половина всех туристов в возрасте от 25 до 44 лет отправляются в дорогу без больших сумок и чемоданов. Самыми активными приверженцами легких путешествий оказались туристы авиакомпании RedWings и лоукостеров вроде S7 Airlines. Исключением остается национальный перевозчик «Аэрофлот»: именно его пассажиры чаще остальных берут багаж с собой в полет.

Статистика подтверждает предпочтения жителей России: около 15% молодых туристов младше 25 лет выбирают внутренние рейсы исключительно с ручным багажом. Наиболее популярны такие направления, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Только малая часть туристов берет крупные сумки в путешествие по регионам Дальнего Востока — Петропавловску-Камчатскому, Южно-Сахалинску и Владивостоку.

Интересно, что тренд затронул и международные перелеты: теперь россияне летят в популярные туристические регионы мира с минимальным количеством вещей. Например, ранее большинство отдыхающих отправлялись в Таиланд и Турцию с объемными чемоданами, однако сегодня ситуация изменилась кардинально: меньше половины туристов везут тяжелые вещи даже на курорты Юго-Восточной Азии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес