Ручная кладь побеждает! Почему российские туристы больше не возят чемоданы?

Количество авиапассажиров, предпочитающих обходиться лишь ручной кладью, значительно увеличилось на всех маршрутах внутри России и за её пределами. Как выяснили журналисты издания «Коммерсантъ», от половины до двух третей пассажиров современных рейсов вообще отказываются от регистрации крупных вещей.

Особенно ярко эта тенденция проявляется среди молодежи: почти половина всех туристов в возрасте от 25 до 44 лет отправляются в дорогу без больших сумок и чемоданов. Самыми активными приверженцами легких путешествий оказались туристы авиакомпании RedWings и лоукостеров вроде S7 Airlines. Исключением остается национальный перевозчик «Аэрофлот»: именно его пассажиры чаще остальных берут багаж с собой в полет.

Статистика подтверждает предпочтения жителей России: около 15% молодых туристов младше 25 лет выбирают внутренние рейсы исключительно с ручным багажом. Наиболее популярны такие направления, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Только малая часть туристов берет крупные сумки в путешествие по регионам Дальнего Востока — Петропавловску-Камчатскому, Южно-Сахалинску и Владивостоку.

Интересно, что тренд затронул и международные перелеты: теперь россияне летят в популярные туристические регионы мира с минимальным количеством вещей. Например, ранее большинство отдыхающих отправлялись в Таиланд и Турцию с объемными чемоданами, однако сегодня ситуация изменилась кардинально: меньше половины туристов везут тяжелые вещи даже на курорты Юго-Восточной Азии.