Люксовые автомобили в России: рост продаж на фоне общего спада рынка

В России наблюдается рост продаж люксовых автомобилей, несмотря на общее падение авторынка. По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2025 года в стране было продано 78 новых автомобилей класса Luxury, что на 15% больше, чем в апреле прошлого года. В то же время российский авторынок упал на 26%.

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Лидером среди люксовых брендов стал Bentley с 27 проданными автомобилями, за ним следует Rolls-Royce с 26 единицами. В апреле также было продано 12 Lamborghini, 9 Ferrari, 3 Aston Martin и 1 Maserati.

Самой продаваемой люксовой моделью четвертый месяц подряд остается Rolls-Royce Cullinan с 18 продажами в апреле. Далее идут Bentley Bentayga и Continental GT, каждая с 13 продажами. В целом, за первые четыре месяца 2025 года в России было продано 193 новых люксовых автомобиля, что всего на 1 машину или 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.