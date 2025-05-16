Новости

Майнеры
Эксперт: 2028 год станет сложным для энергосистемы Сибири
Эксперт назвала Иркутскую область «колыбелью криптовалюты и майнинга в России»
Освободившиеся после запрета майнинга мощности в Иркутской области направили в ИЖС
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первых 4 месяцев 2025 года в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,4 млрд рублей. Автокредитный портфель банка по итогам 4 месяцев вырос в 1,4 раза к прошлогоднему показателю и на 01.05.2025 года составил 61,7 млрд рублей.

Читайте также:

Люксовые автомобили в России: рост продаж на фоне общего спада рынка
16 мая 2025
Ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась до минимума за полтора года
15 мая 2025

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxw5VTD2

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

MetaEstate
«Нарния» с сибирским характером. 5 преимуществ посёлка «Кроны»
Посёлки, вдохновлённые природой. MetaEstate запускает два новых загородных проекта
Ваш личный полуостров покоя. 5 фактов о посёлке «Уладова Парк»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес