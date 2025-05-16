Стоимость аренды жилья снижается в Иркутске

Сильнее всего подешевели двухкомнатные квартиры – на 4,3%. Данные приводит портал «Мир квартир».

Аналитики зафиксировали снижение цен на аренду всех типов жилья в апреле 2025 года. Однокомнатные квартиры подешевели в 57 из 70 городов, при этом наибольшее падение цен произошло в Якутске (-12,8%) и Кирове (-9,8%). В Москве «однушки» стали стоить на 2,4% дешевле – 55 766 рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры подешевели в 63 городах, включая Москву (-1,3%) и Санкт-Петербург (-2,4%). Трехкомнатные квартиры также снизились в цене в большинстве городов, особенно в Сургуте (-11,3%) и Якутске (-8,7%). В среднем по стране аренда жилья стала дешевле на 1,6-2,1%, что делает текущий момент выгодным для арендаторов.

«Коррекция ставок аренды после их прошлогоднего взлета продолжается, даже в столицах, где жилье всегда востребовано. «Двушки» и «трешки» подешевели даже больше, чем в марте, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Теперь настал праздник на улице арендаторов – они наконец могут спокойно, не спеша выбирать из множества объектов и торговаться, часто диктовать свои условия. Предложение во многих городах сейчас превышает спрос. Только за последний месяц количество объектов, выставленных на рынке, возросло: однокомнатных стало больше на 89%, двухкомнатных – на 75%, трехкомнатных – на 60%».