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Жителей Иркутской области оштрафовали на 250 тысяч рублей за ландшафтные и лесные пожары

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области установлено 42 человека, причастных к возникновению ландшафтных и лесных возгораний. Их привлекли к ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

 «Поджигатели выявлены в Иркутском, Заларинском, Чунском, Нукутском, Жигаловском округах, Баяндаевском, Зиминском, Эхирит-Булагатском, Черемховском, Шелеховском, Тайшетском, Куйтунском, Усольском, Тулунском, Аларском районах, в городах Свирске и Тулуне», – говорится в сообщении.

Нарушителей оштрафовали на 250 тысяч рублей. Поджигателей выявляли с помощью беспилотников. Составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по факту серии поджогов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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