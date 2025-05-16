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Работникам ТСЖ в Иркутске задолжали более 550 тысяч рублей по зарплатам

Долги по заработной плате в размере выявили в ТСЖ Ленинского района в Иркутске. В ситуацию вмешалась прокуратура, следует из данных надзорного ведомства.

«В одном из товариществ собственников жилья в Ленинском округе Иркутска за период с июля 2020 года по январь 2021 года перед четырьмя работниками имелась задолженность по оплате труда на сумму более 550 тыс. рублей. В связи с арестом счетов юридического лица и отсутствия имущества, подлежащего реализации, задолженность длительное время оставалась непогашенной», – пояснили в прокуратуре.

Были внесены представления, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыплата или несвоевременная выплата заработной платы», после чего деньги были выплачены людям в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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