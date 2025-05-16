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Озеро «Сердце» включили в проект «Земля для туризма»

Озеро «Сердце» в Иркутской области стало объектом туристического интереса благодаря включению в проект «Земля для туризма», сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра. Это живописное высокогорное озеро, расположенное в Слюдянском районе, привлекает внимание своей формой сердца и уникальным местоположением на дне ледникового кратера. Доступ к озеру возможен по дороге к вершине пика Черского, а также по отдельной тропе.

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Заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области, Лариса Варфоломеева, отметила, что проект «Земля для туризма» открывает новые возможности для развития туристической инфраструктуры в регионе. Он помогает выявить свободные земельные участки для ведения туристической деятельности предпринимателями и инвесторами, способствуя развитию туристической сферы Иркутской области.

Сейчас в регионе определено 15 объектов туристического интереса, включая озеро Байкал, музей «Тальцы» и другие природные достопримечательности. В рамках проекта также выделен 41 земельный участок общей площадью 493,6 га, расположенный рядом с этими объектами. Проект реализуется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».


/ Сибирское Информационное Агентство /


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