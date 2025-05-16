Средняя переплата по рыночной ипотеке в России достигла 10 млн рублей

Размер кредита с начала года вырос на 10% – до 4,4 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Средний размер ипотечного кредита в России к апрелю 2025 года достиг рекордных 4,4 млн рублей, увеличившись на 10% с начала года. Одновременно максимальной отметки в почти 26 лет (310,7 месяца) достиг средний срок кредитования. При текущих рыночных ставках около 30% годовых заемщик при таких условиях переплатит более 10 млн рублей за весь период обслуживания кредита.

Основной причиной роста называют удорожание жилья, особенно заметное в крупных городах. Эксперты связывают это с инфляцией строительных материалов и смещением спроса в сторону более дорогой недвижимости.

Прогнозы по дальнейшей динамике цен разнятся: аналитики ожидают роста стоимости новостроек на 9% в 2025 году при возможном снижении цен на вторичном рынке. Перспективы снижения ставок связывают с возможным смягчением денежно-кредитной политики ЦБ – первые шаги могут быть сделаны уже в III квартале, но о возврате к 12-15% можно говорить не раньше, чем через год-полтора.