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В Иркутской области создан Совет по импортозамещению

В Иркутской области утвержден Совет по развитию промышленности и импортозамещению при Губернаторе региона, что направлено на развитие промышленного потенциала и укрепление экономической независимости. Соответствующий документ подписал глава Приангарья Игорь Кобзев.

Совет будет консультативным органом при губернаторе и координировать усилия органов государственной власти, предприятий, научных организаций и экспертного сообщества в сфере промышленности. Основные задачи совета включают разработку предложений по формированию и реализации промышленной политики, анализ состояния промышленности и содействие в привлечении инвестиций.

В состав Совета вошли представители Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания, ведущих промышленных предприятий и научных учреждений.

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– Создание совета имеет большое значение для обеспечения устойчивого экономического роста региона и повышения конкурентоспособности иркутской продукции на российском и международном рынках. На данный момент в регионе уже производится 24 вида продукции импортозамещения. Это лекарственные препараты, картон, лак и краска, удобрения. В ближайшее время будем наращивать объемы производства изделий из алюминия, осветительного оборудование, кабелей, оборудования для оснащения самолетов, металлопрокат. Иркутская область традиционно сильна в химии, фармацевтике, машиностроении, продукции лесопромышленного комплекса, именно по этим направлениям мы стремимся заместить зарубежную продукцию, – сообщи Игорь Кобзев.

Губернатор напомнил, что в Иркутской области реализуются 180 средних и крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,5 трлн рублей. Большая часть из них – это импортозамещение..


/ Сибирское Информационное Агентство /
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