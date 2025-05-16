Ангарчанин, не улетевший в Таиланд из-за ошибки в паспорте, отсудил компенсацию у государства

Жителю города Ангарска удалось добиться возмещения морального вреда и затрат на покупку авиабилетов, которыми не удалось воспользоваться из-за ошибки в паспорте. Подробности дела сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

Как следует из материалов, ангарчанин в конце ноября 2023 года купил оздоровительный тур на остров Пхукет Таиланда на себя и супругу продолжительностью 12 дней. Общая стоимость поездки составила почти 240 тысяч рублей.

Однако в назначенную дату – 5 февраля 2024 года – вылететь не получилось, поскольку при прохождении паспортного контроля в загранпаспорте супруги была выявлена недостоверная информация – неправильно был указан пол владельца документа: мужской вместо женского. Документ изъяли.

Чтобы долгожданный отпуск не сорвался, истец был вынужден экстренно оформлять документы и приобретать новые авиабилеты по маршруту Иркутск – Емельяново – Пхукет на 6 февраля.

Для возвращение незапланированных расходов мужчина обратился с иском в суд – дополнительные авиабилеты обошлись более чем в 67 тысяч рублей, а также за компенсацией морального вреда, так как ситуация заставила мужчину пережить сильный стресс.

Суд пришел к выводу, что материальный ущерб от утраты билетов был вызван ошибкой МВД РФ при оформлении загранпаспорта супруги истца, потому из казны РФ постановили возместить расходы на приобретение дополнительных билетов и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Оспорить это решение у ответчика не получилось.