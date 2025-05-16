МТС и АФК Система приглашают студентов, молодых ученых и предпринимателей на Всероссийский форум U-NOVUS

Форум пройдет в Томске 21-23 мая и будет посвящен технологическому лидерству и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Участие в форуме доступно для молодых инженеров, ученых и студентов из всех регионов России.

В программе форума запланированы выставка инновационных разработок и университетских стартапов, научно-технологический лекторий, экспертные сессии с представителями образовательного и бизнес-сообществ. Также состоится бизнес-завтрак для молодых ученых с участием ведущих российских компаний, выступающих сегодня проводниками инноваций на своих рынках: МТС, «Биннофарм Групп», ГК «Элемент», Национальной газовой компании, Центра водородных технологий, ГК «Спутникс», Natura Siberica и др.

На форуме благотворительный фонд «Система» и МТС проведут ИТ-хакатон, где студенты и ИТ-специалисты из регионов России разработают технологические решения для экомониторинга окружающей среды и повышения безопасности использования самокатов.

«АФК «Система» инвестировала в отрасли будущего еще до того, как это стало мейнстримом, до того, как все заговорили о технологическом суверенитете. Это, например, спутниковые и беспилотные технологии, микроэлектроника, корабли на электрической тяге и многое другое. Не говоря уже о сфере телекоммуникаций, где много лет лидирующие позиции занимает оператор МТС, построивший одну из крупнейших цифровых экосистем в России. Все это дает нам возможность быть на шаг впереди многих наших конкурентов. Также в планах корпорации – запуск новых совместных лабораторий, образовательных программ и партнерств с ведущими вузами и научными институтами», – президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Кроме того, на базе колледжей Томска будут проведены профориентационные лекции от экспертов МТС и других инновационных копаний о технологиях и профессиях будущего и серия карьерных встреч в томских университетах с крупными работодателями из Группы АФК «Система».