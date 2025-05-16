Ремесленные ярмарки возвращаются: открытие сезона «Иркутского Арбата» намечено на 17 мая

В Иркутске вновь запускается городской проект «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат», старт которого состоится 17 мая текущего года. Мероприятие пройдет в сквере имени Кирова с 10 утра до 8 вечера. Ожидается участие свыше ста мастеров и ремесленников из различных уголков Иркутской области — Иркутск, Иркутский район, Усть-Кут, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское.

Мероприятие пройдет в сквере имени Кирова

Посетители мероприятия познакомятся с разнообразием техник ручного труда и художественных изделий от местных умельцев. Здесь можно увидеть уникальные авторские творения: деревянные изделия, шерстяные коврики, украшения из бисера, вязанные и тканевые аксессуары, металлические декоративные элементы. Помимо традиционных ремесленных товаров, организаторы предложат вниманию гостей ароматное домашнее мыло, натуральную косметику, сладости ручной работы, композиции из конфет и предметов интерьера, выпечку и изделия из натуральных камней.

Также на площадке фестиваля волонтерская группа «СВОи» организует продажу продукции мастеров, выручка от которой пойдет на помощь участникам специальной военной операции.

Для посетителей подготовлены интерактивные площадки с демонстрационными занятиями. Горожане смогут попробовать себя в разных видах декоративно-прикладного искусства: научатся расписывать пряники, изготавливать игрушки из фетра, осваивать технику вязания цветов и бумагу-пластик.

Организаторы отмечают, что фестиваль проводится ежегодно начиная с 2014 года и призван популяризировать народные промыслы и творчество среди жителей города, поддерживать таланты и способствовать повышению престижа профессиональной деятельности художников и дизайнеров.