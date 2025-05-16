В Иркутской области налогоплательщики заявили вычеты за спорт на 90 млн рублей

В Иркутской области растет число жителей, которые пользуются возможностью возврата средств за занятия спортом. По данным УФНС России по Иркутской области, в первом квартале 2025 года около двух тысяч налогоплательщиков заявили вычеты за прошлый год, общая сумма которых составила более 90 миллионов рублей.

Жители Иркутска могут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями, если их основная деятельность связана с физической культурой и спортом. Эти организации должны входить в утвержденный перечень на сайте Министерства спорта РФ.

Воспользоваться вычетом может сам налогоплательщик, его дети или подопечные до 18 лет (до 24 лет, если ребенок учится на очной форме). Для этого нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и справку от поставщика услуги через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично в налоговый орган или МФЦ. Также можно подать заявление в налоговую инспекцию для подтверждения права на вычет через работодателя в год оплаты.

До 2024 года максимальный размер суммы расходов для возврата НДФЛ составлял 120 тысяч рублей в год, с 2024 года — 150 тысяч рублей. Таким образом, за оплату спортзала и тренировок в прошлом году можно вернуть до 19,5 тысячи рублей (13% от 150 тысяч рублей).