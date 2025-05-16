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В Приангарье арестовали водителя, который въехал в толпу во время нелегальных гонок

Накануне в Ангарске молодые люди устроили нелегальные гонки. Во время них один из водителей въехал в толпу зрителей. Под колеса попали три человека: двое пострадали, один погиб. В настоящее время автомобилисту избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Постановлением Ангарского городского суда 31-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 21 июля 2025 года», – пояснили в ведомстве.

По данным правоохранителей, гонки состоялись на трассе Ангарск – Тальяны. Во время них погибла 17-летняя девушка: она скончалась до приезда скорой помощи. Молодой человек, сбивший ее, не справился с управлением машиной. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Задержаны организаторы мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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